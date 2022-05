Questa O.S. su quanto emarginato in oggetto ha più volte, nel tempo, segnalato le responsabilità delle varie amministrazioni che si sono succedute, le quali colpevolmente hanno omesso di riconoscere le giuste spettanze al personale dipendente afferente l’Area contrattuale del Comparto e dell’Area Medica dell’ASP di R.C..

Pertanto, facendo seguito alle precedenti richieste rimaste ad oggi inevase ed al fine di consentire il finanziamento degli istituti del trattamento economico del personale per la corretta determinazione delle indennità di posizione, della corresponsione delle indennità di risultato oltre che i compensi relativi a pronta disponibilità e lavoro straordinario per come di fatto oggi erogati al personale nel rispetto del piano annuale della pronta disponibilità, si sollecita, ulteriormente, la determinazione dei fondi aziendali per area contrattuale:

Dirigenza medica-veterinaria

1. Fondo di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento

2. Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro

3. Fondo retribuzione di risultato e qualità delle prestazioni.

Dirigenza PTA

1. Fondo retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento

2. Fondo retribuzione di risultato e qualità delle prestazioni

Dirigenza sanitaria non medica

1. Fondo retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento

2. Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro

3. Fondo retribuzione di risultato e qualità delle prestazioni

Comparto

1. Fondo condizioni di lavoro e incarichi

2. Fondo premialità e fasce.

Si sollecitano, inoltre:

• i conteggi e la corresponsione dell’indennità di risultato/produttività anni 2010/2015 a saldo degli acconti erogati pari al 30% e al 50% Comparto;

• attribuzione delle fasce economiche al personale del Comparto;

• la corresponsione indennità di produttività anni 2018-2019 e 2020 Comparto

• l’erogazione dei buoni mensa dal 01.05.2016 ad oggi;

A S.E. il Sig. Prefetto ed al Commissario ad Acta al Piano di Rientro si chiede un autorevole intervento nei confronti dei vertici Aziendali al fine di consentire la corresponsione di quanto dovuto economicamente e giuridicamente ai dipendenti, ed altresì, evitare contenziosi, vertenze e la possibile proclamazione di uno sciopero generale.

La UILFPL, diffidando codesta ASP: a) ad attivarsi per perfezionare velocemente le procedure previste nella fattispecie dal CCNL; b) ad autorizzare l’accesso alla documentazione connessa; comunica che trascorsi inutilmente gg.10 dalla trasmissione della presente nota, darà mandato ai propri legali per le conseguenziali denunce sul piano amministrativo, contabile e penale.

Distinti saluti.

La presente quale richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n.241/90 e dell’art.328 del c.p.

Il Segretario Territoriale UIL – MEDICI

* Nicola Simone Dott. Giovanni Condemi