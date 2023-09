Riccardo Occhipinti, Commissario Metropolitano di Reggio Calabria dell’UdC: “Il Partito è presente e più che mai vivo. Vincenzo Speziali, nostro Responsabile Regionale è una risorsa non solo per noi ma per la sua Bovalino”

D: Riccardo Occhipinti, come è messa l’organizzazione del suo Partito, cioè l’UdC nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, dove lei è Commissario?

R: Siamo messi bene e godiamo di credibilità e fiducia. Anzi di costante attenzione, che coltivo e valorizzo, stando nel territorio e incontrando dirigenti vecchi e nuovi da coinvolgere in una amalgama solidale. Un Partito serio fa ciò, senza badare ai pennacchi e alle esteriorità effimere, tipiche dei neofiti. In più con Vincenzo Speziali, cioè il nostro Responsabile Regionale, nonché membro autorevole della Direzione Nazionale e componente del Bureau Politique dell’Internazionale Democristiana, ma soprattutto -e lo si può dire tranquillamente- che ha un rapporto filale con il Segretario Politico Lorenzo Cesa, ribadisco con Speziali stiamo facendo un lavoro certosino non solo nella nostra provincia (che è anche la sua, poiché di Bovalino), ma in tutta la Regione, dove a breve, forse vi saranno persino l’arrivo di Consiglieri Regionali. Senza dimenticare quanto si sta facendo (sempre grazie a Speziali) sia per il Comune di Catanzaro (dove la situazione è politicamente disdicevole e fallimentare e solo lui ha fatto opposizione vera, quindi percepita giustamente dalla gente) e anche al Comune di Crotone. Da parte mia, invece, ho consolidato Siderno, Gioia Tauro (dove si voterà a Giugno prossimo), come a Careri e in altre realtà. Siamo presenti, ‘Liberi e Forti’.

D: Appunto di questo volevo parlarle, cioè dell’impegno del vostro Segretario Nazionale, Lorenzo Cesa, che ha presentato un’interrogazione parlamentare sulla Bagnara-Bovalino. Finalmente c’è da dire che ci si occupa di tale opera in modo reale, con atti concreti, proprio interpretando il sentimento e le giuste esigenze della gente, cioè della popolazione.

R: Vincenzo Speziali ha parlato immediatamente con me, coinvolgendomi (difatti anche io ho preso l’iniziativa di scrivere delle giuste note stampa) e poi ha informato lo stesso Lorenzo Cesa. D’altronde Cesa, come ha ben ricordato Speziali, per ben due mandati è stato Parlamentare Europeo eletto nella nostra Circoscrizione. Siamo persone serie, le quali fanno politica per passione, ovvero serviamo la politica e non ci serviamo di essa. Vogliamo essere coerenti con noi stessi e con la nostra storia e la nostra formazione culturale e ideologica, cioè rappresentare la gente, che per noi significa non essere dei numeri, bensì persone. Siamo felici di organizzare un eventuale ‘sopralluogo’ e visita di Cesa. È un fatto importante.

D: Quindi lei approva, quanto sta facendo il suo Responsabile Regionale, cioè Vincenzo Speziali, anche per le iniziative politiche a livello Regionale e locale.

R: Assolutamente si! Lo vedo e lo seguo, con convinzione e stima. Non è da tutti, eppure lui ci sta riuscendo, a far arrivare un’attenzione autentica, una vigilanza fattiva, a favore dell’intero territorio. Non so come riesca, ma al pari di Cesa, te lo trovi preparato su tutto. Mi colpisce, in modo particolare e positivo, il fatto che Vincenzo Speziali, è così naturale nella sua ‘essenza democristiana’. La sua coerenza, il suo orgoglio, il suo coraggio, la sua preparazione, la sua intuizione, il suo stesso modo di essere, lo rende credibile ed unico. Anche questo amore viscerale che ha per la sua Bovalino, è qualcosa di meraviglioso. In più è uno che conosce non mezzo mondo, ma il mondo, quello vero. L’anno scorso, durante la visita nella Locride con il Principe di Monaco (del quale è amico), proprio a proposito di Bovalino gli disse (e ci sono testimoni) “Caro Alberto, per ciascun Principe il suo Principato”. Geniale! E poi, lo si sa, tra Capi di Stato, di Governo, sia stranieri che italiani, oppure il famoso ‘bel mondo’, lui li conosce e li frequenta, ne è parte e, soprattutto, è loro amico. Insomma, mettiamo in campo, in Calabria come a Bovalino, un leader strutturato e noi seguiremo a ruota. Convintamente.

D: Lei parlava, anche, di possibili ingressi di Consiglieri Regionali. Ci vuoi dire qualcosa di più?

R: Sono vincolato alla riservatezza che ci ha chiesto Speziali, il quale comunica tutto, pur se mantiene giusto riserbo in merito ad alcuni passaggi. Credo che solo Cesa sappia ogni cosa, ed è giusto, ma rimane il fatto che Vincenzo ha il controllo di ogni aspetto, così come dello stato delle cose. In ogni modo siamo tutti abbastanza ottimisti e se per questo dettagliatamente informati e collaboriamo tutti noi in un perfetto gioco di squadra. Parlo pure degli altri ‘colleghi’ delle province calabresi.

D: Quindi pure per le Europee, siete ottimisti?

R: So che Cesa -assistito come al solito da Speziali- sta compiendo i giusti passi. L’idea è quella di fare una lista che si richiami ai valori del PPE e dell’Internazionale DC, i cui Presidenti sono, rispettivamente, Manfred Weber (amico di Vincenzo Speziali da più di trent’anni, poiché guidavano nello stesso periodo i giovani della CDU e della DC) e il Presidente libanese Amin Gemayel (parente, sempre di Speziali, poiché zio della moglie). Ecco, pure in ciò si vede il suo ruolo determinante. E comunque noi continuiamo ad avere, soprattutto, un grande Segretario, cioè Lorenzo Cesa, il quale ha avuto il coraggio e la lungimiranza di non farsi abbindolare da uno sconosciuto qualunque come quel certo Antonello Talerico.