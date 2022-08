Il gruppo consiliare Rialzati Polistena condanna fermamente il nuovo atto criminale compiuto da ignoti nei giorni scorsi presso l’isola ecologica di Polistena. A tre mesi di distanza dall’ultimo furto, un furgone ed un autoarticolato sono stati sottratti da criminali nella notte tra il 19 ed il 20 Agosto.

Si tratta di un grave danneggiamento per il Comune e per tutta la Città di Polistena che crea enormi difficoltà nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia quotidiana soprattutto in questo periodo di ferie e di maggiore presenza di turisti, nonché ulteriori costi per la sostituzione dei mezzi sottratti finalizzata allo svolgimento del servizio.

Fa specie come, questi atti delinquenziali avvengano soprattutto contro un Comune che si occupa di assicurare i servizi primari e non di fare profitto.

Non sappiamo se dietro tale inqualificabile azione vi possa essere una precisa strategia atta a colpire il lavoro dell’Amministrazione Comunale che, in questi mesi, ha cercato di rafforzare e migliorare il servizio di nettezza urbana al fine di garantire maggiore pulizia in tutta la città.

Il gruppo consiliare Rialzati Polistena si schiera al fianco del Sindaco Michele Tripodi e di tutta la sua Amministrazione Comunale nella lotta alle mafie e alla criminalità organizzata e confida nelle forze dell’ordine affinché i criminali autori del vile gesto vengano al più presto individuati e colpiti.

GRUPPO CONSILIARE

RIALZATI POLISTENA