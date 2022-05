Eh si … alcuni nostri avversari politici non perdono mai occasione per gettare fango sul Sindaco e l’Amministrazione Comunale.

Ma prendono sempre scivoloni…che li rendono non solo improponibili politicamente ma impresentabili per eccesso di stupidità.

Ora il bersaglio sono i bambini ucraini per i quali tantissimi cittadini si stanno spendendo al fianco della Comunità Luigi Monti.

L’Amministrazione Comunale che ha sostenuto l’iniziativa dal primo momento, ha cercato di coinvolgere tutti, nessuno escluso, attraverso la TAVOLA DELLA PACE E DELL’ACCOGLIENZA DEL POPOLO UCRAINO.

Questa bella operazione di accoglienza e solidarietà che ha consentito di abbracciare a Polistena 100 bambini, non ha colori, nè bandiere, nè prezzo.

Aiutare qualunque persona, specie se in difficoltà, indipendentemente dalla sua provenienza, differenza culturale o colore della pelle, è un valore ispirato a grandi sentimenti di umanità e fratellanza tra i popoli.

Polistena è una città aperta e matura e ha dimostrato di esserlo sempre.

Solo uno stolto, o più stolti, a quanto pare a Polistena ve ne sono, può associare il valore di un bambino al valore materiale dei soldi.

Che indecenza… che vergogna… che bassezze alle quali purtroppo non si sottraggono i gruppi di opposizione e alcuni tesserati del vecchio e del nuovo Piddi, il cui cammino è molto più irto e spinoso di quanto ci si potesse immaginare.

Noi continuiamo ad essere per l’accoglienza collaborando in qualunque forma utile (non per forza “economica” poiché aiuti in tal senso già ci sono) per star vicino ai bambini ucraini ospiti a Polistena.

Ringraziamo tutti coloro che senza pretendere nulla ogni giorno danno il loro contribuito volontario presso la Comunità facendo le cose più disparate al servizio di una causa superiore e nobile.

Questa è la cosa bella che non ha prezzo.

E si chiama appunto … solidarietà.

Vera. Non per finta.

GRUPPO CONSILIARE

RIALZATI POLISTENA