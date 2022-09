COORDINAMENTO FRATELLI D’ITALIA LAMEZIA TERME

Rfi ha reso noto di aver completato -finalmente -il sottopasso della stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale. Con l’eliminazione dei gradini e l’attivazione dei due ascensori che conducono ai binari si conclude così un lunghissimo periodo di disagi per i viaggiatori, soprattutto per i disabili, gli anziani, le persone con ridotta mobilità. Un risultato che rappresenta un successo anche per Fratelli d’Italia, che con il deputato Wanda Ferro ha presentato tre interrogazioni ai ministri delle infrastrutture per chiedere l’abbattimento delle barriere architettoniche che limitavano l’accessibilità e la fruibilità dello scalo ferroviario. Dopo le interrogazioni dell’on. Ferro fu l’allora ministro Toninelli ad annunciare la pianificazione degli interventi per l’adeguamento della stazione che rappresenta la principale porta d’ingresso dei viaggiatori nell’area centrale della Calabria, e che necessitava di urgenti interventi nonsolo di natura estetica, ma necessari a garantire il pieno diritto alla mobilità dei cittadini più fragili”