L’acqua del centro storico è potabile. A certificare questo dato sono le analisi condotte dai tecnici del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. L’esito favorevole dei campioni prelevati, analizzati dal Laboratorio bionaturalistico e chimico dell’Arpacal di Reggio Calabria che garantiscono la salubrità dell’acqua cittadina, riguarda in modo particolare le zone comprese nelle seguenti vie della città: viale Boccioni, via Benassai, via Cardinale Portanova, Piazza De Nava, via Palamolla, via Nino Bixio, via Marsala, via San Francesco da Paola, Largo Morisani e prolungamento Aschenez.

“Si tratta di una buona e importante notizia – commentano con soddisfazione il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore comunale alle Manutenzioni, Rocco Albanese – per un settore che vive ancora una fase di criticità legata ai malfunzionamenti della rete idrica che stanno causando diversi disagi per i quali ci scusiamo con la cittadinanza. Ma accanto al sistema di approvvigionamento è di fondamentale importanza monitorare costantemente anche la qualità dell’acqua che arriva all’interno delle abitazioni e degli esercizi commerciali e, in questa direzione, i dati che ci sono stati comunicati dall’Asp, con riferimento al centro storico, sono estremamente positivi. Il via libera alla potabilità – proseguono il primo cittadino e l’assessore – supera finalmente un grosso limite che andava avanti ormai da tanti anni per i residenti e i commercianti del centro cittadino che da oggi possono utilizzare l’acqua in tutta tranquillità. Sulla qualità di un bene così prezioso l’attenzione è massima e a breve attiveremo anche un altro pozzo nella zona sud a Pellaro, fermo da circa dieci anni, che è stato sottoposto a controlli e verifiche da parte dell’Asp e ad un intervento di pulizia. Anche lì – evidenziano il sindaco Falcomatà e l’assessore Albanese – i risultati sono ottimi e non appena completeremo la messa in sicurezza delle varie sorgive che forniscono il serbatoio Pantano, saremo immediatamente operativi con l’erogazione dell’acqua potabile a tutti gli effetti. E’ doveroso sottolineare in questa fase – concludono il primo cittadino e l’assessore – l’ottimo lavoro e la grande dedizione dimostrate da tutto il Settore di riferimento e dagli uffici tecnici comunali, in particolare il dirigente Beatino, l’architetto Macrì, il chimico comunale Condello che sta offrendo un contributo davvero rilevante per quanto riguarda la delicata attività di verifica e analisi delle acque e naturalmente il prezioso supporto fornito dal personale di Castore”.