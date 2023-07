La Reggina 1914 è stata esclusa dal Consiglio Federale della Figc che si è riunito questa mattina per esprimersi sulla valutazione dei ricorsi di Reggina e Lecco contro l’esclusione dalla serie B stabilita dalla Covisoc la scorsa settimana. Accolto il ricorso del Lecco, riammesso in serie B, respinto invece quello della Reggina che rimane esclusa dal campionato. Anche il Siena è stato escluso dalla serie C. La FIGC ha fatto valere le proprie motivazioni, ampiamente chiarite nelle scorse settimane, rispetto alla necessità di rispettare le scadenze federali per il regolare svolgimento dei campionati.

Per la Reggina, nonostante il pagamento dei 757mila euro all’erario e l’annuncio della firma del preliminare di vendita, nulla da fare.

Quali scenari?

La Reggina ha adesso 48 ore di tempo per presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, che si esprimerà il 20–21 Luglio. Se anche il CONI tra due settimane dovesse bocciare l’ulteriore ricorso della Reggina, l’ultima parola spetterebbe poi al TAR nella seduta del 2 agosto. Questo provvedimento lascia in sospeso anche il passaggio di proprietà della Reggina da Felice Saladini al fondo inglese Guild Capital.