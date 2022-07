Stiamo risolvendo tanti problemi ed ogni giorno siamo impegnati incessantemente al servizio della nostra comunità, poi però incorriamo nelle bestialità che il consigliere Francesco Pisano ormai suole scrivere continuamente solo per il gusto di andare contro il sottoscritto e l’Amministrazione Comunale.

I lavoratori LSU- LPU che, giova ricordarlo, sono stati tutti stabilizzati grazie all’Amministrazione Tripodi nel 2020, avranno l’integrazione oraria a 26 ore e non perché la cassa del comune è cospicua, ma perché è in arrivo il decreto di finanziamento da parte del Ministero e della Regione Calabria che hanno riconosciuto ai comuni un contributo pro-capite a lavoratore per almeno 4 anni.

Pisano confonde la gestione di cassa con la gestione di competenza del bilancio comunale, ignorando (ci auguriamo che faccia finta) elementari principi contabili.

Se le premesse sono queste, diciamo che Polistena può ritenersi fortunata a non averlo mai avuto nei panni di amministratore della città, altrimenti le conseguenze sarebbero irreparabili per i cittadini.