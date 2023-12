A Melicucco chi adotta un cane del canile convenzionato avrà un rimborso della Tari fino a 250 euro annui per 4 anni.

Nella seduta consiliare del 22 dicembre cm è stato approvato il regolamento per le adozioni dei cani randagi ricoverati presso il canile convenzionato con il comune di Melicucco.

La finalità del presente regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale e ricoverati presso il canile convenzionato con il Comune di Melicucco allo scopo di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero temporanea o permanente, con il risultato di migliorare gli standard di benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico dei cittadini.

Un modo per incentivare l’adozione che oltre a limitare il costo del randagismo sulla collettività è qualcosa di profondamente umano e vantaggioso per tutti.

I cittadini che hanno una partita TARI nel nostro comune adottando un cane nel canile convenzionato godranno di un beneficio economico il rimborso TARI fino a 250 euro l’anno per quattro anni.

Questa iniziativa è stata proposta come mezzo per ridurre le spese del comune legate al canile, liberando la struttura dai cuccioli da mantenere e offrendo, nel frattempo, una famiglia amorevole ai cani randagi, insieme all’opportunità di evitare il pagamento della Tari.

Tuttavia, ci sono requisiti e condizioni da rispettare per beneficiare di questa esenzione. Prima di tutto, i richiedenti devono essere maggiorenni, essere in regola con il pagamento delle tasse comunali e garantire un ambiente adeguato per il benessere del cane nella propria casa. Inoltre, la richiesta di adozione deve essere presentata presso il Municipio e, una volta valutati i requisiti, verrà rilasciata l’autorizzazione all’adozione del cane, previa ulteriore verifica dell’idoneità da parte della struttura di accoglienza.

Il Comune vigilerà per evitare abusi. Saranno effettuati controlli a sorpresa per verificare le condizioni di salute dei cani adottati.

Questa misura è volta a scoraggiare chi potrebbe cercare di sfruttare il sistema per evitare il pagamento delle tasse.

Chiunque smarrisca, abbandoni o maltratti i cani adottati perderà non solo l’esenzione Tari, ma sarà anche soggetto a conseguenze penali.

Sono adottabili tutti i cani catturati sul territorio del Comune di Melicucco e ricoverati presso il canile convenzionato da cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età o da associazioni regolarmente costituite che siano in grado di garantire un adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone condizioni presso locali di proprietà, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia ed alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie.

Costituisce requisito necessario di adozione l’assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti del nucleo familiare, oppure l’avvenuto ottenimento della riabilitazione penale per le condanne subite a titolo definitivo. Tale requisito deve essere autocertificato dal richiedente in occasione della domanda di adozione.

Dal momento dell’adozione sono trasferiti all’adottante tutti gli obblighi e le responsabilità disciplinate delle leggi vigenti in materia.

Incentivare l’adozione di cani dai canili, un gesto sicuramente nobile, che può offrire una nuova vita ad un amico a quattro zampe bisognoso delle cure di un padrone umano.

Si spera che coloro che adottano un cane dal canile comprendano la responsabilità che comporta e offrano l’affetto e l’attenzione che questi animali meritano.

A breve saranno predisposti tutti gli atti conseguenziali all’adozione.