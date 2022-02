Esprimiamo grande soddisfazione e fiero orgoglio per la battaglia portata avanti e vinta sull’asse Parlamento-Regione dal tandem Occhiuto-Cannizzaro.

L’emendamento al Decreto Milleproroghe non è altro che il tanto atteso sblocco del turnover che da anni i lavoratori chiedevano ma che nessuno era mai riuscito ad ottenere. Alla Calabria andranno 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023; risorse messe a disposizione dalla Funzione Pubblica. Una manovra sopraffina quella attuata in Commissione Bilancio, resa possibile anche dal supporto degli altri parlamentari di Forza Italia, che consente alla Regione di assumere nuove professionalità e soprattutto di andare a stabilizzare decine di precari, dando quindi nuova serenità a centinaia di famiglie calabresi.

Grazie dunque alla tenacia ed alla credibilità messe in campo ancora una volta dal Presidente Roberto Occhiuto e dall’Onorevole Francesco Cannizzaro. Quelle poche righe di emendamento pesano molto sul piano sociale e occupazionale, sono ossigeno per tutta la Calabria. È una vittoria per tutti!

F.to Giovanni Arruzzolo (Capogruppo Forza Italia)

F.to Simona Loizzo (Capogruppo Lega Salvini)

F.to Giacomo Pietro Crinò (Capogruppo Forza Azzurri)

F.to Giuseppe Graziano (Capogruppo Unione di Centro)

F.to Francesco De Nisi (Capogruppo Coraggio Italia)