Roberto Occhiuto è ufficialmente il nuovo presidente della Regione Calabria, questa mattina è stato proclamato in Corte d’appello a Catanzaro. Dopo 25 giorni dalla vittoria alle elezioni, il neo governatore della Calabria ha subito rilasciato le sue prime dichiarazioni, “Dall’esito di incontri avuti con il ministro della Salute Roberto Speranza in uno dei prossimi Consigli dei ministri verrò nominato commissario alla sanità. Sta già facendo una ricerca per individuare i sub commissari, che devono essere alto profilo”.

E continua affermando che “Vogliamo aprire in Calabria una nuova stagione. Il processo non si concluderà in uno o due anni, ma la Calabria la cambieremo e conto di rendere visibili i primi risultati entro pochi mesi”.

Adesso si attendono i nomi degli assessori della sua giunta con diversi nodi da sciogliere nel centrodestra.