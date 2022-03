Regionali, Salvini “Sul candidato decideremo tutti insieme”

PALERMO (ITALPRESS) – “Musumeci ricandidato? Il governatore in carica deve fare bene il suo lavoro in questi mesi. Poi sul prossimo candidato decideremo tutti insieme”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita al cimitero dei Rotoli di Palermo. “Stiamo ragionando su tutto, per vincere sia in Comune che in Regione. Conto che a giungo il problema bare si risolva con un assessore della Lega. Abbiamo già le liste pronte come Lega, rimangono pochissimi spazi sia in Comune che in Regione. Sui candidati – ha aggiunto – lasciatemi un pò di tempo perchè mi piacerebbe fossero unitari, perchè il centrodestra vince dove è unito. Fatemi lavorare, so che qui ci sono un pò di bisticci e diversità di vedute: Musumeci, Meloni, Miccichè, Lombardo, Forza Italia. Provo a fare sintesi di queste diversità di vedute. Fratelli d’Italia? Il centrodestra unito prevede la presenza di tutti, ma tutti devono volere l’unità. Io la voglio, spero che nessuno pensi di dire ‘o il candidato è mio oppure me ne vado col pallone e non giocate più’, io intendo il dialogo in maniera diversa”.

(ITALPRESS).