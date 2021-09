“Condivido le parole del Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, sulle prossime elezioni regionali calabresi. Giusta la scelta del partito nazionale di non sostenere il vero e proprio suicidio politico del centrosinistra. Abbiamo messo in campo tante idee e contenuti, ma nessuno ci ha coinvolto nella scelta del candidato Presidente; un atteggiamento che porterà un solo risultato: quella mancanza di unità che è fondamentale per vincere”.