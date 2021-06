Oggi il centrodestra che sosterrà Roberto Occhiuto si è riunito nel segno di Jole Santelli, ricordata con un minuto di silenzio, si è svolto questo primo giorno di campagna elettorale. E la compianta governatrice è stata ricordata da tutti gli intervenuti

Il leader della Lega Matteo Salvini, prosegiu il suo toru in Calabria affermando che “La Calabria ha bisogno di una squadra. Sono contento dei risultati raccolti in questi mesi dopo che Nino ha raccolto il testimone di Jole”. Ed ancora a proposito della SS 106v afferma che si tratta di “una vergogna a cielo aperto”.

“Occorre riportare la sanità in mano ai calabresi”.

Giorgia Meloni dice che “ci tenevamo ad avviare la campagna elettorale prima possibile”. E inoltre, “Siamo pronti per continuare il lavoro fatto in questi mesi con risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.

Anche la leader di Fratelli d’Italia ha ricordato Jole Santelli “A Jole voglio dire che noi lavoreremo perché lei possa essere fiera di noi, perché Jole si è sacrificata per amore per la sua terra nel modo più puro di fare politica. In questi mesi con Jole e poi con Spirlì si sia dimostrato quanto il centrodestra possa fare la differenza”.

Il candidato del centrodestra parla di “malavita”, usando parole dure contro le infiltrazioni mafiose, tuonando “A noi la ‘ndrangheta fa schifo, non vogliamo i suoi voti. Dimostreremo che esiste una Calabria onesta e pulita che non merita di essere considerata una regione senza speranza. La Calabria non è ingovernabile come si dice. Questa è la sfida più entusiasmante per chi è nato qui”. Ed inoltre, “Siamo pronti per continuare a fare un lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. A Jole voglio dire che lavoreremo perché possa essere fiera di noi; lei aveva sacrificato tutto per amore della sua terra, che è il modo più puro di fare politica”.

Silvio Berlusconi intervenendo in videoconferenza ha utilizzato parole di grande stima nei confronti di Roberto Occhiuto, “Il nostro Roberto Occhiuto non è secondo a nessuno. Lo conoscete tutti, è un ottimo imprenditore, un amministratore di grande esperienza, è stato per molti anni vice presidente vicario del gruppo dei deputati di Forza Italia e oggi è il nostro bravissimo capogruppo”, ed ancora, “Ha un ruolo decisivo e delicato, un ruolo ambitissimo che gli garantirebbe due anni di grande protagonismo e visibilità. Solo un uomo, con un grande amore per la sua terra e per la sua gente, come ha lui poteva immaginare di lasciarlo per gettarsi in questa sfida. Sono certo che vincerà le elezioni, ma poi non sarà una passeggiata: avrà molto, molto da lavorare”.