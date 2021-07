L’imprenditrice Maria Antonietta Ventura, indicata dal centrosinistra come candidata a governatore per le prossime regionali, è saltata. Annullati tutti gli impegni. Il motivo? C’è un’interdittiva antimafia per una delle aziende del gruppo industriale Ventura.

Ovviamente il Pd non conferma né smentisce, ma la notizia “pesante” è nell’aria e si respira molta tensione.

E non sarebbe la prima volta che il gruppo industriale della Ventura, viene colpito dal provvedimento delle interdittive.

Sembra che tale decisione estrema prenda spunto da un’inchiesta di ‘ndrangheta dove c’erano alleate più cosche calabrese del Crotonese.

Quest’ultima tegola fa saltare ogni piano del centrosinistra, come un fulmine a ciel sereno di un già compromesso percorso per l’avanzare del centrodestra nelle prossime regionali calabresi, in quanto unito nelle sue forze e il patto Pd-M5S per Maria Antonietta Ventura, aggrava ulteriormente il cammino dell’alleanza tra dem e grillini, quest’ultimi già in preda a scissioni e problemi interni per la questione dell’ex premier Giuseppe Conte in guerra contro il fondatore del movimento Beppe Grillo.

