“Per la prima volta nella sua storia, il Movimento 5 stelle siederà a Palazzo Campanella e lo farà con due consiglieri che provengono dall’attivismo della prima ora, Davide Tavernise e Francesco Afflitto”.

Lo affermano in una nota i due coordinatori regionali per il Movimento 5 stelle, i deputati Massimo Misiti e Riccardo Tucci, che aggiungono: “Abbiamo affrontato una campagna elettorale di rincorsa, frenetica, esaltante ed emozionante, consumatasi in appena un mese, ma che è servita per seminare sul territorio il rinnovato spirito del Movimento 5 stelle targato Giuseppe Conte. Il contesto politico non era semplice, il centrosinistra si è presentato in Calabria diviso a causa dei soliti sterili personalismi che hanno avuto la meglio sul reale interesse per questa terra. Eravamo consapevoli delle difficoltà, ma non abbiamo mollato di un centimetro e oggi abbiamo una rappresentanza all’interno del Consiglio regionale”.

“Agli eletti Tavernise e Afflitto, ai candidati tutti, ai coordinatori provinciali e territoriali – prosegue la nota – giunga il nostro ringraziamento per l’impegno profuso e i risultati raggiunti. Ai calabresi che ci hanno concesso la loro fiducia: grazie. Lavoreremo per il bene della Calabria con un’opposizione seria, presente e costruttiva affinché siano garantiti i principi che da sempre ci contraddistinguono e che faremo in modo non vengano mai meno”, concludono Misiti e Tucci.