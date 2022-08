Regionali, Definito il listino del centrodestra

PALERMO (ITALPRESS) – Definito il listino del centrodestra per le elezioni regionali in Sicilia. Seconda quanto risulta ad Italpress sarebbero questi i nominativi che a breve saranno depositati per il listino della coalizione di centro destra guidata da Renato Schifani. Oltre all’ex presidente del Senato, Forza Italia schiererà anche l’agrigentino Riccardo Gallo Afflitto. I due esponenti di Fratelli d’Italia saranno Elvira Amata e Gaetano Galvagno. La Lega sarà rappresentata da Marianna Caronia ed i centristi di Mpa da Giuseppe Lombardo, nipote dell’ex presidente della Regione Raffaele. In quota Udc-Dc entra la terza donna del listino, ovvero Federica Marchetta, moglie del segretario regionale dell’Udc Decio Terrana.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it