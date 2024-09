Si è tenuta ieri presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione della diciottesima edizione del Reggio Calabria Film Fest. Nell’occasione, il Direttore Generale Michele Geria e il Direttore Artistico Antonio Flamini hanno illustrato il ricchissimo programma di eventi che si svolgeranno dal 10 al 14 Settembre nel suggestivo scenario dell’Arena dello Stretto e di Villa Genoese Zerbi.

Con grande orgoglio, come sottolineato dal Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani durante la conferenza stampa, possiamo oramai considerare il Reggio Film Festival una realtà consolidata e ambiziosa che coinvolge attori, produttori, registi, scenografi, sceneggiatori e costumisti di rinomata fama nazionale ed internazionale. Si conferma come un importante punto di riferimento nel panorama cinematografico e culturale, creando un ‘Ponte tra le Culture dello Stretto e del Mediterraneo’ in un’area strategica, tra Calabria e Sicilia, simbolo di made in Italy e fulcro del Mediterraneo.

Questa è una grande opportunità di crescita e promozione non soltanto per la nostra bellissima Reggio Calabria, ma per l’intero territorio calabrese. Anche quest’anno, la Regione Calabria è al fianco dell’evento grazie al fondamentale contributo e supporto della Calabria Film Commission.

Continuiamo su questa strada, consapevoli del valore storico, culturale e umano del nostro territorio, ricco di talenti da valorizzare e sostenere. Eventi di tale rilevanza sono fondamentali per portare avanti il processo di crescita su cui stiamo investendo grandi risorse.”