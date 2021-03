La Polizia Locale di Reggio Calabria ha sequestrato, nella zona sud della città, quattro ceste di pane trasportato in pessime condizioni igieniche. In particolare l’alimento base era stipato su un furgone all’interno di ceste in plastica forati a diretto contatto con il cassone del veicolo in violazione alle più banali misure igieniche-sanitarie a tutela dei prodotti alimentari.

In un ulteriore contesto operativo, personale in servizio di polizia stradale fermava un veicolo bulgaro condotto da un cittadino ucraino che trasportava, tra l’altro, alimenti privi di etichettatura ed in precarie condizioni igienico sanitarie.

La merce, con l’ausilio del servizio operativo, è stata sottoposta a sequestro, e il conducente sanzionato per violazione delle zona rossa e per trasporto di merce priva di etichettatura.