Oggi domenica 5 settembre è prevista la conferenza stampa di presentazione della lista “Amalia Bruni presidente” per la circoscrizione Sud (Reggio Calabria).

L’iniziativa è prevista per le ore 11.00 all’Hotel Torrione in via Torrione, 67 a Reggio Calabria.

Oltre ai candidati, sarà presente Amalia Bruni.