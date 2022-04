Si rafforza la pianta organica degli uffici della Circoscrizione di Sbarre, in via Graziella, attraverso l’inserimento di nuovo personale nel quadro di un’azione complessiva che punta a migliorare e rendere più efficiente l’erogazione dei servizi alla cittadinanza. Una notizia accolta con particolare soddisfazione dal consigliere comunale, Pino Cuzzocrea, che evidenzia la centralità e l’importanza “del supporto rivolto al lavoro degli uffici circoscrizionali che, da sempre, svolgono un ruolo fondamentale per i cittadini, rappresentando per essi il primo punto di riferimento e di collegamento rispetto all’amministrazione centrale. Si tratta, infatti, di presidi irrinunciabili per la cittadinanza, in modo particolare in quelle aree periferiche della città e soprattutto con riferimento alle fasce più fragili della popolazione, pensiamo ad esempio agli anziani o alle famiglie che hanno al loro interno situazioni di difficoltà o che vivono in condizioni di disagio. Nel caso specifico, – prosegue il rappresentante di Palazzo San Giorgio – si interviene in un quartiere che fa registrare una delle più alte densità abitative di tutta la città e in cui, dunque, la richiesta di servizi ed informazioni pratiche, rappresenta tutti i giorni un’esigenza particolarmente pressante e rilevante”.

Accanto al potenziamento del personale, sottolinea inoltre il consigliere comunale, “stiamo lavorando anche sul fronte della riqualificazione degli stessi spazi di lavoro in cui operano i dipendenti degli uffici circoscrizionali. A breve sarà pertanto avviato un intervento di restyling dei locali di Via Graziella, con l’obiettivo di rendere più funzionali ed accoglienti tali uffici, non solo per l’utenza che quotidianamente li frequenta, ma anche per gli stessi lavoratori che hanno diritto a svolgere la loro attività in un contesto adeguato e decoroso. Voglio rivolgere un convinto plauso – conclude il consigliere Cuzzocrea – all’assessore comunale al Personale, Francesco Gangemi, che in questo delicato ambito sta svolgendo un lavoro particolarmente incisivo, seguendo da vicino e con costante attenzione questo tipo di interventi che ci consentono di fornire quelle risposte concrete che i cittadini attendono”.