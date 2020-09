69 persone identificate, 1 persona arrestata, decine di bagagli controllati. Questi i risultati dell’Operazione “Alto Impatto” voluta dal Servizio di Polizia Ferroviaria. Una giornata di servizi straordinari per il rafforzamento delle attività di controllo del “territorio ferroviario”. L’intensificazione nella regione ha riguardato i principali scali della provincia di Reggio Calabria.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno tratto in arresto nella stazione di Reggio Calabria un cittadino extracomunitario che si è reso responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il trentasettenne, che per sottrarsi ai controlli si era rifugiato all’interno di una carrozza dismessa, alla vista degli operatori ha afferrato una piccozza brandendola contro i poliziotti. L’uomo, con numerosi precedenti penali, è stato arrestato e tradotto presso le camere di sicurezza della Questura di Reggio Calabria in attesa di giudizio. Giudicato con rito direttissimo, l’aggressore è stato attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria in regime di custodia cautelare.