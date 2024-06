Reggio Calabria, la squadra femminile di Padel del C.S. Mirabella promossa in Serie C

Il sogno chiamato serie C diventa realtà. Ad Amantea, la formazione femminile del Centro Sportivo Mirabella supera le colleghe del “Padel Village” di Amantea e viene promossa in Serie C.

Alla seconda partecipazione al campionato di serie D, le ragazze reggine allenata da Pietro Pirrello centrano l’obiettivo: “Vincere un campionato alla mia prima esperienza è per me una grande emozione” – dichiara il trainer reggino con ancora le lacrime agli occhi: “Ringrazio il presidente Santo Praticò per aver messo a disposizione tutte le risorse necessarie per il raggiungimento di questo obiettivo ed aver puntato sulla mia persona per il progetto nato qualche anno fa. Un ringraziamento particolare va a tutte le componenti della squadra che hanno lavorato sodo e senza sosta”.

Grande soddisfazione per il presidente Santo Praticò: “Questa promozione è un’emozione grandissima. Sapevo che il tecnico e le giocatrici erano focalizzati sull’obiettivo. Questa stagione è il risultato di anni di lavoro intenso culminato con questa soddisfazione. Grazie al tecnico Pirrello e a tutte le ragazze che hanno dato il massimo in tutte le gare. Adesso qualche giorno di ferie e ci metteremo subito al lavoro per organizzare la prossima ed impegnativa stagione”.

Composizione della squadra: Carla De Leo (cap), Emy Priolo, Stefania De Marzo, Daniela Catalano, Anna Mangano, Anna Giordano, Chiara Pedà, Francesca Pacetta, Claudia Morabito e Cristina Cotroneo

RISULTATI

1ª GARA

Cavaliere/Monaco 7 6

Priolo/De Marzo 6 3

2ª GARA

Galati/Amendola 1 1

Pedà/Mangano 6 6

3ª GARA

Monaco/Protto 4 3

Priolo/Mangano 6 6