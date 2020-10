Oggi , domenica 11 ottobre, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 circa Sorical eseguirà i lavori di ripristino dello schema acquedottistico Menta, mediante la riparazione all’interno di un pozzetto sito via Eremo Condera, in prossimità del vallone Marianazzo. Al momento i lavori riguardano la sostituzione di una guarnizione ed eventuale valvola regolatrice DN 250 mm sulla condotta di diramazione che alimenta il serbatoio comunale Lazzaretto. L’erogazione è stata interrotta che per i serbatoi Trabocchetto e Condera. I lavori sopra citati, urgenti, imprevisti ed imprevedibili, hanno purtroppo comportato l’interruzione temporanea della fornitura idropotabile ai serbatoi, al fine di mettere in sicurezza, per come disposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, intervenuti in sito.