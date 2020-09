Sabato 5 settembre, alle ore 20.00, si terrà l’evento di inaugurazione della segreteria politica di Antonino Minicuci, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra. Al fianco di Minicuci, una folta rappresentanza di esponenti politici: consiglieri regionali e parlamentari dei tre partiti nazionali (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia), candidati al consiglio comunale dei partiti e responsabili delle liste civiche a supporto di Minicuci.

Non è prevista una conferenza stampa, Minicuci e gli esponenti politici di centrodestra saranno ugualmente a disposizione degli organi di stampa per eventuali interviste.

La segreteria del candidato sindaco del centrodestra si trova a Reggio Calabria, Corso Garibaldi, numero civico 252\254.