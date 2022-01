A seguito dell’atto vandalico con cui ignoti hanno distrutto il presepe realizzato in Piazza Italia dai ragazzi disabili della Cooperativa sociale “Libero Nocera”, visita di sostegno da parte del Gruppo di Forza Italia presso la sede dell’Associazione che da oltre 30 anni supporta le famiglie reggine contribuendo fattivamente con servizi socio-assistenziali in supporto dei disabili, sia d’età infantile che psichiatrici in età avanzata.

Quella dei consiglieri comunali reggini, accompagnati dal Coordinatore provinciale del Partito, il deputato Francesco Cannizzaro, non è stata la solita solidarietà di circostanza solo a parole. Gli esponenti azzurri hanno offerto un supporto reale all’Associazione, dando la massima disponibilità istituzionale per superare alcune problematiche logistiche legate all’attività.

A conclusione della visita, Federico Milia, Antonino Caridi, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari e Francesco Cannizzaro hanno anche voluto dare un immediato contributo alla Cooperativa, simbolico ma concreto, acquistando le magliette della “Libero Nocera”. Gli operatori ed i ragazzi hanno gentilmente ricambiato donando un manufatto agli amici in visita.

“La nostra visita non è un atto di cortesia, siamo accanto a questa realtà in maniera concreta. Vestire questa maglia ha un forte valore simbolico. In un momento storico dove la libertà sembra essere diventata un lusso che il mondo non può permettersi – dichiarano i consiglieri ed il parlamentare – il messaggio che vogliamo lanciare da qui è che oggi più che mai vorremo sentirci LIBERI DI… ESSERE TUTTI UGUALI.”