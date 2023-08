Sono stati individuati e denunciati a piede libero i due cittadini che nei giorni scorsi hanno minacciato ed oltraggiato una pattuglia di Polizia Locale impegnata in servizio di istituto in via S. Francesco. I soggetti, di etnia Rom, sono stati individuati grazie ad una meticolosa attività di analisi e riscontro con i dati anagrafici dei flussi video di una videocamera di sorveglianza presente in loco. Per i due sono stati ipotizzati i reati di resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo e la donna deferiti, già noti alle forze di polizia, risiedono nel quartiere Modena Ciccarello.

Soddisfazione è stata espressa, per la celerità dell’identificazione, dal Comandante del Corpo, Col. Salvatore Zucco. Le ipotesi investigative, essendo ancora nella fase delle indagini preliminari, dovranno essere validate in sede dibattimentale.