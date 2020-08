Ringrazio il Segretario Giovanni Milana per le parole spese nei miei confronti.

Ritengo di aver semplicemente e doverosamente rivestito il ruolo cercando di rappresentare al meglio il Partito, che mi ha onorato di ricoprirlo.

Ringrazio in particolare il mio capogruppo in Consiglio Comunale, l’avv. Antonio Ruvolo, che ha saputo infondermi l’esempio e trasferirmi l’esperienza di un vissuto politico consolidato ed autentico.

In questi anni, nonostante le evidenti ed oggettive difficoltà finanziarie e scarsezza di fondi a disposizione, come delegato di Protezione civile, ha dato prova di rare capacità gestionali e relazionali.

Solo per ricordarne alcune: le complesse dinamiche legate alla gestione emergenziale degli sbarchi che hanno interessato la nostra Città con una puntuale risoluzione delle criticità contingenti.

Ed in quest’ultimo anno durante la gestione della pandemia da COVID-19 che lo ha visto in prima persona affrontare un’emergenza senza precedenti.

La mia esperienza politica è frutto solo del Vostro esempio.

Grazie a Voi!