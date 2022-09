Reggio Calabria: Elezioni politiche 2022, le schede per il voto del 25 settembre

Sul sito della Prefettura di Reggio Calabria sono stati pubblicati i fac-simile delle schede per il voto al Senato della Repubblica (Pdf) ed alla Camera dei deputati (Pdf) alle elezioni politiche del 25 settembre. Riguardano il collegio uninominale per l’elezione del Senato della Repubblica ed i 2 collegi uninominali per l’elezione della Camera dei deputati, ed i relativi collegi plurinominali.

• Fac Simile – Scheda Elezione del Senato della Repubblica – Collegio Uninominale Calabria U02 http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1224/Scheda_Senato_U02_-_Fac_simile.pdf

• Fac Simile – Scheda Elezione della Camera dei Deputati – Collegio Uninominale Calabria U05 http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1224/Scheda_Camera_U05_-_Fac_simile.pdf

• Fac Simile – Scheda Elezione della Camera dei Deputati – Collegio Uninominale Calabria U04 http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1224/Scheda_Camera_U04_-_Fac_simile.pdf