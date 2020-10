Falcomatà stravince il ballottaggio contro Minicuci e resta Sindaco di Reggio Calabria: scatta, quindi, il premio di maggioranza alla coalizione di CentroSinistra che elegge altri 9 consiglieri comunali rispetto a quelli già eletti dopo il primo turno di quindici giorni fa. Adesso la composizione del nuovo consiglio comunale è ufficiale, e nei prossimi giorni avverrà la proclamazione. Le donne sono 4: Lucia Anita Nucera, Deborah Novarro e Irene Calabrò per la maggioranza, Angela Marcianò per l’opposizione. Il partito più rappresentato è il Pd, con 6 consiglieri. Nei prossimi giorni Falcomatà lavorerà per la nomina della nuova Giunta, in cui probabilmente terrà conto delle preferenze ottenute dai candidati ma anche dalle indagini che vedono coinvolti proprio alcuni tra i più votati. Infatti Castorina, Albanese, Neri e Muraca sono coinvolti nell’inchiesta “Helios” sullo scandato dell’Avr, mentre Marino e gli stessi Neri e Muracarischiano la condanna nel processo Miramare, che vede imputato anche lo stesso Sindaco Falcomatà. Un’eventuale sentenza di condanna superiore ai 2 anni, anche solo in primo grado, farebbe scattare la decadenza per la Legge Severino, e quindi l’immediato ritorno dei commissari a Palazzo San Giorgio.

Di seguito i nomi di tutti i consiglieri comunali (le foto nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo).

I consiglieri comunali di maggioranza

Antonino Castorina Mario Cardia Rocco Albanese Giuseppe Sera Vincenzo Marra Lucia Anita Nucera Giovanni Muraca Armando Neri Giuseppe Marino Marcantonino Malara Filippo Quartuccio Francesco Gangemi Carmelo Versace Deborah Novarro Paolo Brunetti Demetrio Delfino Giuseppe Giordano Irene Calabrò Filippo Burrone

I consiglieri comunali di opposizione