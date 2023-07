Incidente mortale a Cataforio. Muoiono due uomini di 76 e 86 anni. Per cause ancora in corso di accertamento intorno alle 16,50 di oggi nella frazione Cataforio di Reggio Calabria, due veicoli si sono scontrati frontalmente. A causa dell’impatto due uomini di 76 e 86 anni hanno perso la vita mentre altre due persone sono rimaste ferite. Sul posto la Polizia Locale che, coordinata dal magistrato di turno immediatamente informato, sta ponendo in essere tutti gli accertamenti finalizzati alla ricostruzione della dinamica. I veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.