A seguito di mirato servizio svolto nell’ambito del programma focus ndrangheta nella zona Nord della città, in località Arghillà, nella giornata di mercoledì, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha tratto in arresto due cittadini segnatamente un uomo ed una donna, entrambi di 49 anni, per furto aggravato di energia elettrica, acqua. I due, pregiuidcati e con numerosi precedenti di polizia, sono stati sorpresi in flagranza di reato per la seconda volta nel giro di pochi mesi a perpetrare i medesimi reati di furto aggravato. Gli accertamenti sono stati effettuati con l’ausilio di tecnici dell’Enel e di personale dipendente del servizio idrico comunale. Dopo le formalità di rito e previo avviso al sostituto procuratore di turno, gli arrestati sono stati ristretti in regime di detenzione domiciliare presso le rispettive abitazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella giornata di ieri durante il giudizio per direttissima celebratosi dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Reggio Calabria , gli arresti sono stati convalidati. Durante il servizio, coordinato dal dott. Cogliandro, altre 4 persone sono state denunciate dagli uomini del Comando di viale A. Moro a piede libero per furto ed occupazione abusiva di immobili.