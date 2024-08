Reggio Calabria, continua la devastazione del verde su Piazza Milano

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Si continua ancora una volta, a distanza di poche ore dal precedente comunicato, a far conoscere all’intera cittadinanza, cosa si sta verificando nei pressi di Piazza Milano, tra via Scilla e l’entrata da Sud del viale Calabria. Dopo lo scempio di una delle due piccole aree verdi, al tempo ben curate, anche per la sensibilità degli abitanti di quelle zone. Adesso, dopo l’allargamento dell’area del cantiere, con relativa chiusura della strada adiacente su tale perimetro, continuano le azioni vandaliche sul verde esistente nella zona. L’azione distruttiva (come immortalato dal supporto fotografico a questa breve nota) si concentra adesso sull’altra area verde. Uno dei due alberi, in perfetto stato salute, è stato letteralmente sventrato, ed una grossa parte dello stesso risulta riversa sul terreno. Non si riesce a comprendere quanto sta succedendo a Reggio Calabria, e non riusciamo a trovare le parole, ed anche di esito positivo, le stesse non sarebbero sufficienti ad esprimere, il nostro dissenso, disgusto nei confronti di mandanti e mandatari. Continua nell’indifferenza generale lo scempio al verde cittadino ed il continuo degrado di Reggio Calabria. Dove sono gli ambientalisti? Dove sono i componenti del Comitato di Quartiere della zona? Dove sono le associazioni della Consulta comunale assetto del territorio? Questa nota è diretta anche al Presidente della Consulta comunale assetto del territorio in modo che si adoperi alla nuova problematica ed all’assessore al ramo. Sarebbe opportuno che altri organi territoriali iniziassero ad analizzare ciò che avviene sul territorio, in modo che la Città esca da questo torpore amministrativo e si possano gettare le basi per nuovi programmi dei quali l’intero territorio necessita.

SINISTRA POPOLARE REGGIO CALABRIA