Reggio Calabria

Campagna di tesseramento Partito Democratico

Ieri sabato 20 gennaio 2023 si è svolta presso la sede della Federazione del Partito Democratico di Reggio Calabria in Via Filippini n. 7 si è svolta una “Giornata dedicata al tesseramento”.

Tante la donne e gli uomini che sono arrivati in sede per sottoscrivere la loro adesione e riconfermare la propria fiducia ad una formazione politica che “vuole assicurare all’Italia una democrazia libera e forte: una democrazia intesa come partecipazione, inclusione, solidarietà, autogoverno, ma anche come capacità di decisione, come assunzione di responsabilità verso il bene comune. Il Partito Democratico crede nella democrazia come riconoscimento e ampliamento dei diritti della persona, delle capacità delle donne, delle speranze dei giovani, dell’esperienza degli anziani, del lavoro intelligente di tutti. Perché la libertà di ognuno sarà tanto più effettiva quanto più i diritti di tutti saranno garantiti”.

E’ stata una giornata piena di emozioni e di confronto sul futuro del nostro Paese, sulle difficoltà che vivremo se l’autonomia differenziata dovesse essere approvata per come voluta dalla Lega e sui recenti sviluppi relativi all’Amministrazione di Reggio Calabria che è stata rappresentata da numerosi consiglieri e assessori che hanno partecipato alla giornata di festa democratica.

Molto significativa la visita di una giovanissima reggina di anni 16, studentessa liceale che ha voluto iscriversi al Partito Democratico “convinta che la partecipazione sia lo strumento attraverso il quale si può compiere il cambiamento”. Accogliere i giovanissimi è fondamentale per il rinnovamento della politica e della nostra formazione e faremo di questo uno dei nostri principali obbiettivi in Città.

Le iscrizioni online si sono chiuse il 31 dicembre 2023, ma sarà possibile rinnovare la propria iscrizione tramite modalità cartacea. Per tutto il mese di gennaio la nostra sede è stata e sarà aperta tutti i giovedì pomeriggi dalle 17.30 alle 19.30.

Vieni a trovarci e partecipa anche tu alla vita Politica della Tua Città.

La segretaria cittadina

Valeria Bonforte

Il segretario metropolitano

Antonio Morabito