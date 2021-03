Negli ultimi giorni la Polizia Locale di Reggio Calabria ha posto in essere due servizi straordinari di controllo della circolazione veicolare. Sono stati impegnati in totale circa 24 agenti, 7 autoveicoli e due motoveicoli nonché strumenti in dotazione al Comando. Tra questi il Targa System mediante il quale sono stati controllati oltre 45O veicoli. Comminate in totale 94 sanzioni al codice della strada per varie infrazioni tra le quali mancato uso dei mezzi di ritenuta, utilizzo di cellulare alla guida senza dispositivo acustico. Tre persone sono state sorprese alla guida senza patente e 13 veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa. Sempre a seguito di mirati servizi su strada, è stato scoperto e deferito alla Procura della Repubblica per falso, truffa e sostituzione di persona un automobilista che utilizzava un pass disabili, intestato ad un parente defunto da oltre due anni. Sul fronte della lotta all’occupazione abusiva del suolo pubblico si registrano, negli ultime tre giorni dieci verbali.