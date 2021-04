Impegno politico e sociale, dedizione per la propria città e professionalità. Le deleghe assegnate dal sindaco Giuseppe Falcomatà ai consiglieri comunali Mario Cardia (+Europa) e Francesco Gangemi (Innamorarsi di Reggio) si muovono nel solco di queste tre caratteristiche politiche ed amministrative che hanno contrassegnato l’attività civica di Mario Cardia e Francesco Gangemi. A loro due e a tutti i consiglieri delegati dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, nello specifico a Carmelo Romeo, Massimiliano Merenda, Marcantonio Malara, Debora Novarro, Giovanni Latella, vanno gli auguri del segretario cittadino di “Azione” Reggio Calabria, Francesco Comi e del responsabile regionale Carmelo Versace.

Davanti a loro ci saranno impegni gravosi da rispettare ma, di questo ne siamo certi, sapranno farne fronte con entusiasmo e competenza, senza lesinare energie o tempo, con un unico obiettivo: fare di Reggio Calabria un punto di riferimento per la Calabria, il Mezzogiorno e l’Italia, dando a questa città una nuova prospettiva di sviluppo sociale, culturale ed economica che sia in grado di ricacciarla fuori dalle secche di una crisi appesantita dall’emergenza pandemica ancora in atto.

“Azione”, con i suoi referenti locali e regionali continuerà a stare a fianco al Sindaco Falcomatà ed alla sua squadra di Governo supportandone l’Azione politica, cercando sempre di essere propositivi per il bene della nostra città e dei nostri cittadini.