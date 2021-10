A seguito di mirata attività la polizia locale negli ultimi tre giorni ha provveduto a deferire all’A.G. 5 persone a vario titolo per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, appropriazione indebita, occupazione abusiva di immobile pubblico.

I servizi disposti anche nell’ambito del programma nazionale e transazionale focus n’ drangheta Sotto l’egida della Questura, continueranno anche nei prossimi giorni.

In ambito di polizia amministrativa sono stati elevati 6 verbali per vendita irregolare ed occupazione abusiva di suolo pubblico. È stata altresì disposta la chiusura di due esercizi a seguito si sanzione accessoria per pregressi accertamenti di violazione.