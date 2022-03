POSITIVO INCONTRO

CON L’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANGELA MARTINO

Un lungo e cordiale incontro

durante il quale l’Assessore

ha accettato di aprire un proficuo confronto nell’ambito dell’amministrazione comunale su numerosi suggerimenti e proposte avanzati dai rappresentanti dell’ANA-UGL, fra i quali:

– IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI 12 ANNI

– LE MODIFICHE AL CANONE UNICO, che produrrà un abbattimento di circa il 70% rispetto a quanto richiesto dal Comune;

– IL PAGAMENTO MENSILE

del CANONE UNICO

– LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DEI MOROSI

– LA VERIFICA DEI VERBALI

EMESSI NEL 2020 AGLI AMBULANTI a seguito dello spostamento del mercato

– L’ORGANIZZAZIONE DI NUOVE FIERE

L’ANA-UGL su ogni questione ha avanzato proposte che aiuteranno l’Amministrazione Comunale ad assumere decisioni che consentono la ripresa delle attività ambulanti per aiutarle a superare la crisi economica ed il difficile momento

conseguente alla pandemia.

“Ho accolto in un’ottica di confronto costruttivo e positivo per la nostra città la delegazione ANA-UGL – dichiaral’Assessore, Angela MARTINO.

Le proposte giunte da parte dei dirigenti sindacali saranno tutte vagliate dall’Amministrazione e dal suo apparato burocratico perché chiaramente finalizzate ad un miglioramento della condizione del mondo degli ambulanti.

Sono perfettamente consapevole delle difficoltà che questo comparto sta attraversando.

Dunque è dovere dell’amministrazione comunale mettere a sistema tutte le chance normative offerte dalla legislazione nazionale e migliorare la condizione dei singoli lavoratori”.

ANA-UGL NAZIONALE, REGIONALE DELLA CALABRIA ringraziano l’Assessore Angela MARTINO per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata verso gli ambulanti e la nostra categoria.