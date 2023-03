Il campionato di Serie B è entrato nella fase più calda e decisiva e la corsa per la promozione diretta e per i playoff è apertissima. Per quest’ultima proveranno a lottare fino alla fine la Reggina e il Cagliari, con la speranza di centrare l’ultimo posto utile per risalire nella massima serie. Quello tra i calabresi e i sardi è uno dei match da non perdere della 30esima giornata del campionato cadetto. Per seguire lo svolgimento della partita e non perdersi neanche un istante dell’incontro, si potrà essere costantemente aggiornati grazie alla pagina dei risultati serie B in diretta su Sportytrader.

Qualche mese fa tra le due squadre c’era un ampio divario in classifica, ma poi il loro rendimento è cambiato totalmente fino a far sì che questo weekend si affrontino a pari punti (42). La Reggina è ormai da tempo in crisi e ha perso ben sei delle ultime sette partite, l’ultima delle quali in casa contro il Parma per 0-1. La formazione amaranto aveva disputato un’ottima prima parte di stagione e stava tenendo testa al gruppo di vetta per competere per la promozione diretta, prima del totale blackout. Nell’ultimo turno i ragazzi di Filippo Inzaghi si sono riposati perché la gara con il Perugia è stata rinviata per inagibilità dello stadio Renato Curi dopo il terremoto.

I problemi sono tanti, ma in cima c’è sicuramente quello della fragilità difensiva, per una squadra che, se si prendono in esame le ultime dieci partite, è stata la seconda peggior difesa del torneo. Le clamorose rimonte subite contro Cittadella e Cosenza non aiutano poi dal punto di vista mentale. C’è da invertire assolutamente il trend ma non sarà facile neanche stavolta, perché al Granillo arriva un Cagliari in forma. La squadra di Claudio Ranieri ha appena schiantato l’Ascoli alla Unipol Domus per 4-1 e ottenuto il sesto risultato utile di fila. Con il tecnico romano i rossoblù hanno rialzato decisamente la testa e si sono portati al settimo posto. In trasferta però i sardi hanno vinto solo una sfida dall’inizio del campionato e questo rappresenta il loro tallone d’Achille.

A otto giornate dal termine, Reggina-Cagliari rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la zona playoff e lancerebbe chi lo vince al quinto posto. Il Cagliari è la squadra che ha pareggiato di più (12) mentre la Reggina è quella con meno segni X (3). Passiamo quindi ai precedenti tra le due squadre. All’andata in Sardegna era finita 1-1 con le reti di Lapadula e Gagliolo, entrambe nel primo tempo. Prima di questa partita, l’ultimo confronto era stato addirittura nel 2009 e negli ultimi sei scontri diretti al Granillo la Reggina ha però sempre vinto.

Diamo ora uno sguardo alle probabili formazioni. La Reggina scenderà in campo con il 4-3-3, con Pierozzi, Cionek, Gagliolo e Di Chiara a difesa del portiere Colombi. Davanti alla difesa c’è Majer, con Fabbian e Hernani da mezzali. Tridente con Rivas e Menez ai lati di Strelec. Ranieri invece schiererà il suo Cagliari con il consueto 4-4-1-1. Radunovic tra i pali e linea difensiva formata da Zappa, Goldaniga, Dossena e Barreca. In mediana Nandez e Makoumbou, mentre sulle fasce laterali si posizionano Luvumbo e Millico. Davanti Mancosu alle spalle di Lapadula.