Di Antonio Spina

A Natale puoi…Reggina-Inter, è arrivato il giorno tanto atteso. È vero, si tratta di un’amichevole, ma la fibrillazione in città come in provincia è alta per una gara che riporta i nerazzurri a ricalcare il manto erboso del Granillo dopo tredici anni (ultimo confronto risalente alla stagione 2008/2009). Il dato aggiornato dei tagliandi staccati parla di 14.000 spettatori, a dimostrazione dell’entusiasmo che si diceva prima. Un numero di assoluto valore considerato non trattarsi di una partita ufficiale e, perché, già raggiunto in occasione delle gare con Genoa e Frosinone. Nonostante il risultato non conti nulla, il derby tutto in famiglia tra Filippo e Simone Inzaghi suscita interesse e curiosità allo stesso tempo, con la voglia degli amaranto di confrontarsi con una big del campionato italiano. In casa Reggina si darà spazio a chi è stato impiegato di meno fino ad ora, con vista all’ultimo impegno dell’anno contro l’Ascoli nel boxing day. In casa nerazzurra, Lukaku dovrebbe scendere in campo per quarantacinque minuti dopo lo stop causa infortunio. Oltre al belga, ci saranno anche Onana e De Vrij.

Per adesso è solo un test-match, chissà potrà valere per i tre punti nell’immediato futuro. Una cosa è certa, il progetto targato Saladini lavora su questa direzione.