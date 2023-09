COMUNICATO DEL PRESIDENTE DE “LA FENICE AMARANTO ASD”, DOTT. VIRGILIO MINNITI

Questo pomeriggio abbiamo ricevuto dal Sindaco f.f. Brunetti, che ringraziamo, la lettera di accreditamento della Citta di Reggio Calabria indirizzata alla FIGC e il nulla-osta per la disponibilità dello Stadio Oreste Granillo come da nostra richiesta.

Stiamo lavorando per completare il fascicolo e anticiparlo telematicamente alla FIGC già questa sera, per poi provvedere domani mattina, entro il termine stabilito, al deposito cartaceo e alla consegna degli assegni.

Forza Reggina!