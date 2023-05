(di Antonio Spina)

La Corte di Appello Federale restituisce due punti alla Reggina, riformando parzialmente la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale.La Procura aveva chiesto la conferma dei 7 punti di penalizzazione, accusando il club amaranto per ciò che concerne la gestione dei tempi di presentazione del piano di ristrutturazione del debito al Tribunale.

Nel corso dell’udienza odierna sono stati accorpati entrambi i deferimenti per ragioni di economia processuale, che tradotto vuol dire tempi più brevi, (quello che ha portato prima al -3 e, successivamente, al -4) e per questo si è discusso del -7 totale.

Una sentenza che ridisegna nuovamente la corsa playoff in Serie B, dove la formazione di Filippo Inzaghi ritorna in zona playoff ( ottavo posto con 47 punti) a 180′ dalla fine della stagione, dovendo affrontare il Bari al “San Nicola” e l’Ascoli al “Granillo”.

LA CORTE DI APPELLO FEDERALE – SEZIONE UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Ivo Correale – Componente (Relatore)

Visti i reclami numero 0129/CFA/2022-2023 proposto dalla società Reggina 1914 S.r.l. e dal sig. Paolo Castaldi in data 24.04.2023

e numero 0136/CFA/2022-2023 proposto dalla società Reggina 1914 Srl e dal sig. Paolo Castaldi in data 08.05.2023;

Relatore all’udienza dell’11.05.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Ivo Correale e uditi per i reclamanti gli Avv.ti Paolo

Rodella, Enrico Lubrano e per la Procura Federale il Dott. Luca Scarpa; è intervenuto altresì il Dott. Marcello Cardona, Presidente

della società Reggina 1914 Srl;

ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, così dispone:

– respinge il reclamo n. 0129/CFA/2022-2023;

– accoglie in parte il reclamo n. 0136/CFA/2022-2023 e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga alla

società Reggina 1914 S.r.l. la sanzione della

penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel corso della corrente

stagione sportiva; conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.