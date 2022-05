Si tratta di un fondo di investimento Inglese- Americano attivo in Italia da diversi anni pronto ad intevenire per rilevare la reggina 1914. Lo stesso Avv. Giosue’ Bruno Naso nella intervista rilasciata ad Approdo aveva fatto presagire di un accordo a suo tempo sottoscritto da Luca Gallo per garantire il passaggio indolore della società amaranto. I tempi sono strettissimi, si aspetta la nomina del nuovo amministratore della reggina e l’approvazione del bilancio al 31 maggio 2022. Il gruppo di investimento ultimato tale procedure presenterà una manifestazione di interesse che deve essere approvato dall’amministratore giudiziario avv. Perna.