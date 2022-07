Reggina 1914 nel caos, Stellone licenziato arriva Zeman?

A Reggio Calabria non c’è mai pace nella reggina 1914, in tanti avevamo gioito nella soluzione Saladini con la benedizione dello studio Tonucci &Parternes. Adesso tante cose non quadrano, andiamo per ordine:

A) DIREZIONE TECNICA Stellone-Taibi-Martino;

B) MERCATO GIOCATORI;

C) GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE;

Una situazione paradossale affidare la direzione tecnica a Taibi e Martino in contemporanea, un errore madornale . In questi casi, ci si affida al direttore sportivo ( il nome non ci interessa), come avviene in tutte le società professionistiche. Gli interventi a gamba tesa del presidente Cardona uno sbaglio da principiante.

Depotenziare Taibi, con un intervento pubblico , non era opportuno. Tutti sanno a Reggio Calabria che due galli nel pollaio non possono stare. Perché non avere il coraggio di licenziare Taibi ed affidare la direzione sportiva e tecnica degli amaranto a Martino? Nella vita ci vuole chiarezza. In questa guerra permanente a rimetterci sarà la reggina 1914. Almeno che…il licenziamento di Taibi ed indurre alle dimissioni Stellone, non nasconde un progetto al ribasso per ridurre i costi? Le voci che provengono dallo Stretto, vanno in questa direzione. Con Zeman vanno via i giocatori con contratti onerosi ? Ancora senza scelta la sede del ritiro pre-campionato . Presidente Cardona se ci sono soldi la sede del ritiro si trova, se poi ci sono delle difficoltà in tal senso non rimane che andare al Santa Agata .

Paradossale affidare ad un conduttore radiofonico la comunicazione della reggina 1914. Cardona e Saladini, devono sapere che per dirigere la comunicazione di una società professionistica ci vuole un giornalista sportivo che conosce l’ambiente del calcio.