Dunque Luca Gallo per dimettersi da amministratore unico della reggina aspetta il tribunale della libertà di Roma. Domani 17 maggio i giudici romani sono chiamati a dare un giudizio sul lavoro della procura di Roma. Tutto può succedere. Se il riesame da ragione all’imprenditore romano, ritorna in pista a Reggio Calabria per poi procedere alla vendita della reggina. Se il tribunale della libertà conferma le accuse della procura, lasciare la carica di presidente della reggina.