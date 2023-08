Di Luigi Longo

Appena letta la notizia su un quotidiano online, ho avuto una conversazione whatsApp con il presidente della Juve Stabia per avere conferma di un loro interessamento alla reggina 1914. La risposta dell’imprenditore petrolifero campano, proprietario della Redoil Spa è stata chiara…sono già impegnato con una squadra professionista. Vi devo confessare che nel mio cuore speravo in una risposta positiva, per la serietà di una famiglia di imprenditori di successo che avrebbero rilanciato il calcio a Reggio Calabria ad alti livelli.