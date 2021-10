Regeni, Di Maio “Costante impegno del Governo per la verità”

ROMA (ITALPRESS) – “L’impegno del Governo è costante per continuare a far luce sulla tragica vicenda dell’omicidio di Giulio Regeni. Ribadisco con forza quanto già detto nella scorsa audizione, ovvero che il perseguimento della verità è sempre stato e continuerà ad essere un obiettivo fondamentale da raggiungere nelle nostre relazioni con l’Egitto. Alla verità hanno diritto Giulio Regeni, la sua famiglia ma anche l’Italia intera. Arrivare a un quadro definitivo e sancito da un giusto processo non restituirà Giulio ai suoi genitori ma riaffermerà la forza dei valori di giustizia, trasparenza e stato di diritto in cui Giulio credeva”. Così Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, durante l’audizione parlamentare in Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

