“Per la prima volta grazie a Forza Italia il Sud diventa centrale nei piani del Governo. Nel PNRR non vi era neppure un capitolo riguardante il Mezzogiorno. Forza Italia lo ha proposto e il ministro Mara Carfagna è riuscita a portare a casa questo importante obiettivo. E’ un risultato straordinario ed epocale. Non mi pare ci siano state prima misure economiche di tale impatto sull’economia”. Così nel corso della conferenza stampa “L’Italia riparte dal Sud”, il deputato reggino Francesco Cannizzaro, alla prima uscita pubblica in qualità di Responsabile nazionale del Sud del Partito.

“Tante sono le proposte messe in campo che poi accompagneremo nell’attuazione concreta. Il nostro Sud ha bisogno di grandi opere e di progetti, così come di una riforma della Pubblica Amministrazione – a dire del parlamentare azzurro, che in merito a Trasporti e infrastrutture aggiunge – per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto, si è deciso di non inserirlo nel Recovery, ma questo non significa che non andremo avanti o che rinunceremo alla battaglia. Siamo molto soddisfatti che l’Alta velocità arriverà fino a Reggio Calabria, ma per poterla portare fino a Palermo sarà fondamentale proprio la realizzazione del Ponte, un’opera che sarà un riscatto per l’intero Paese. Sulla sanità, invece, sono tantissime le misure destinate al Sud che potremo utilizzare per una riorganizzazione complessiva. Finalmente potremo uscire da questo gap storico”.