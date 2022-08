Real-Eintracht 2-0, Supercoppa Europea ai blancos

HELSINKI (FINLANDIA) (ITALPRESS) – Il Real Madrid batte l’Eintracht 2-0 a Helsinki e vince la quinta Supercoppa Europea della sua storia. E’ il quarto trionfo invece per Carlo Ancelotti, che aggiorna il libro dei record e stacca Guardiola, fermo a quota tre. Senza Kostic, destinato alla Juventus, la squadra tedesca resiste 30′, poi cade sotto i colpi di Alaba e Benzema, senza però crollare rovinosamente come contro il Bayern in Bundesliga.

Si tratta della prima volta storica dell’Eintracht in Supercoppa, ma l’emozione dell’esordio non piega le gambe degli uomini di Glasner in avvio. La prima occasione infatti è per i tedeschi. Al 14′ Kamada sbuca in posizione regolare a tu per tu con Courtois ma il portierone dei blancos sbarra la strada al giapponese. La risposta del Real non si fa attendere. Al 18′ Valverde serve Benzema in area, tocco per Vinicius e conclusione a botta sicura ma c’è Tuta sulla linea a salvare in scivolata. Al 37′ altra occasione Real. Sempre Vinicius, che rientra sul destro e calcia, Trapp stavolta ci arriva e devia.

Ma il vantaggio dei blancos è rimandato al corner successivo. Tre tocchi per l’1-0: sponda di Benzema e scarico di testa di Casemiro per Alaba che appoggia in rete. Al 41′ Benzema risparmia Trapp: Kroos serve un traversone perfetto per il francese che aggancia e calcia d’interno senza trovare la porta. Al 55′ si rinnova il duello tra Vinicius e Trapp che in qualche modo respinge il rigore in movimento del brasiliano dopo un cross di Mendy. Allo scoccare dell’ora di gioco Glasner si gioca la carta Gotze. Ma l’eroe del Mondiale 2014 non entra nel vivo del gioco. Al 62′ la traversa nega la gioia del gol a Casemiro, al 65′ invece Benzema sfrutta un assist di Vinicius e sigla il 2-0 con un tiro centrale che sorprende Trapp. La rivincita della finale di Coppa dei Campioni del 1960 sorride ancora una volta al Real Madrid.

– foto Image –

(ITALPRESS).