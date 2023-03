Esprimo viva vicinanza e solidarietà alla comunità di Sersale per il vile gesto compiuto ai danni del Giardino etnobotanico di Monte Crozze collegato con il ‘Conservatorio Etnobotanico Mediterraneo’.

Una realtà straordinaria che illustra l’intera Calabria e, per questo, attrae tanti giovani che ne hanno già fatto un punto di riferimento naturalistico.

La politica e le forze sane della società non possono ignorare il carattere inquietante di un segnale che comunque, sono convinto, non scoraggerà il lavoro del dott. Carmine Lupia e di tutti coloro che stanno contribuendo alla crescita di una terra nobile di Calabria.

Evidentemente la visibilità e il merito di certe azioni virtuose infastidiscono qualcuno.

E ciò non si può tollerare.

Per questo invito chiunque rivesta ruoli istituzionali a recarsi presso i Giardini, insieme alle tante persone comuni che amano viverne la bellezza e l’unicità.

Visitare quella meraviglia significa dare un calcio a chi vuole nuocerle.